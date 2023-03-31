0.21 Karat Pırlanta Kelepçe T2407 Beyaz Altın, 8 Ayar, 3.87 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern şıklığı ve zarafeti bir araya getiren pırlanta kelepçe ile tarzınızı tamamlayın. Bu özel tasarım, her anınıza değer katacak ve sizi farklı kılacak. Şıklığınızı ön plana çıkaracak bu kelepçe, her kombininize uyum sağlayacak ve sizi her ortamda özel hissettirecek. Şimdi siz de bu eşsiz parçayı keşfedin ve tarzınıza yeni bir soluk katın.