Altın Geometrik Charm T5547 Altın, 14 Ayar, 3.32 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Geometrik Charm, modern çizgileri ve sade formuyla minimal şıklığın simgesidir. Bileklik ve kolyelerinize zarif bir dokunuş katarken, stilinize çağdaş ve göz alıcı bir hava ekler. Her kombine uyum sağlayan zamansız bir aksesuar tercihidir.