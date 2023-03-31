0.29 Karat Pırlanta Baget Küpe T403 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.10 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Baget Küpe, zarafeti ve şıklığı bir araya getiren benzersiz bir takıdır. Bu muhteşem küpeler, pırlanta baget taşlarıyla süslenmiştir. Her bir detayı özenle işlenmiş olan bu küpeler, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için mükemmeldir. Eşsiz tasarımıyla dikkat çeken bu küpeler, her kadının gardırobuna şıklık ve zarafet katacak. Siz de Refined Artistry ile Pırlanta Baget Küpe ile tarzınızı tamamlayın.