Altın Tasarım Gerdanlık
Ürün Kodu : N160837
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%0
103.768 TL
103.768 TL
PEŞİN FİYATINA 34.589 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tasarım Gerdanlık T10634
14 Ayar, Beyaz Altın, 9.64 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
İnce bir ustalıkla şekillendirilen bu sıra dışı parça, dekoltenize adeta bir sanat eseri dokunuşu katıyor. Sıradanlıktan uzak duruşuyla kombinlerinizi anında odak noktasına dönüştürmeye hazır.
Altın Tasarım Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 34.589 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
103.768 TL
103.768 TL
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