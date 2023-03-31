0.36 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük T3164 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.27 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.21 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pırlanta Damla Safir Yüzük, Zarafetle estetik bir ahengi bir araya getiriyor. Eşsiz tasarımı ve zarif detaylarıyla dikkat çeken bu yüzük, şıklığı ve zarafeti bir arada sunuyor. Safir taşının mavi tonlarıyla göz kamaştıran bu yüzük, her tarz ve her durum için mükemmel bir seçimdir. Kendinizi özel hissetmek ve stilinize sofistike bir dokunuş katmak için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.