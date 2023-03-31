0.37 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe T354 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.02 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetin ve inceliğin simgesi olan pırlanta baget küpe ile tarzınızı tamamlayın. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu küpeler, her anınıza değer katmak için tasarlandı. Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu eşsiz parçayı hemen keşfedin.