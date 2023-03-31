0.80 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T3003 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.55 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.80 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan Dokunuş ile Lizay markasının pırlanta beştaş yüzüğü, zarafetinizi tamamlamak için mükemmel bir seçenek Bu özel tasarım yüzük, parıltılı pırlantalarla süslenmiş ve her adımda dikkat çekmenizi sağlayacak. Lizay kalitesiyle üretilen bu yüzük, her kadının hayalindeki mücevher olmaya aday. Şıklığınızı ve zarafetinizi vurgulamak için bu eşsiz yüzüğü tercih edin.