1.33 Karat Pırlanta Safir Kolye T1746 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.41 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.28 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.74 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist sanatı yansıtan pırlanta safir kolye ile tarzınıza zarif bir ifade katın. Şıklığı ve sadeliği bir araya getiren bu kolye, minimalist sanatın estetik anlayışını yansıtarak sizi farklı kılacak. Kendinizi özel hissetmek için bu eşsiz kolyeyi tercih edin.