Altın Üç Renk Top Zincir Kolye T1453

Altın Üç Renk Top Zincir Kolye
Ürün Kodu : N065577
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44.880 TL
44.880 TL
PEŞİN FİYATINA 14.960 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Üç Renk Top Zincir Kolye T1453Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 4.36 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Lizay Pırlanta'nın özel tasarımı olan Altın Toptop Trend Kolye, incelikleriyle göz kamaştırıyor. Bu benzersiz kolye, zarif detayları ve özel işçiliğiyle dikkat çekiyor. Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve özeniyle tasarlanan bu kolye, her tarza ve her duruma uyum sağlıyor. Altın Toptop Trend Kolye ile şıklığınızı tamamlayın ve göz alıcı bir görünüm elde edin.
Altın Üç Renk Top Zincir Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.36 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Üç Renk Top Zincir Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Rose altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar rose altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Üç Renk Top Zincir Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Altın fiyatları arttığında kolyeın ham değeri de yükseliyor mu?
5- Gram altın fiyatı arttığında 4.36 gramlık kolyeın içerdiği altının değeri aynı oranda yükselir. Ancak takılar işçilik bedeli içerdiğinden külçe altın gibi likit bir yatırım değildir. Uzun vadede değer koruma açısından güçlüdür, kısa vadeli alım-satım için ise uygun değildir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Üç Renk Top Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 14.960 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
44.880 TL
44.880 TL
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