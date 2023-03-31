Altın Üç Renk Top Zincir Kolye T1453 Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 4.36 gr

Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 4.36 gr Zincir Boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Lizay Pırlanta'nın özel tasarımı olan Altın Toptop Trend Kolye, incelikleriyle göz kamaştırıyor. Bu benzersiz kolye, zarif detayları ve özel işçiliğiyle dikkat çekiyor. Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve özeniyle tasarlanan bu kolye, her tarza ve her duruma uyum sağlıyor. Altın Toptop Trend Kolye ile şıklığınızı tamamlayın ve göz alıcı bir görünüm elde edin.