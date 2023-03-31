0.21 Karat Pırlanta Efekt Kenarlı Taşlı Kolye T1631 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.62 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist Esans ile Pırlanta Trend Kolye, zarif ve şık bir görünüm sunan benzersiz bir takıdır. Bu kolye, minimalist tarzıyla dikkat çekerken, pırlanta detayıyla da göz kamaştırır. Kalem şeklindeki tasarımıyla da fark yaratan bu kolye, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu eşsiz kolyeyi tercih edebilirsiniz.