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Altın Kaplumbağa Çocuk Bileklik

Ürün Kodu : B359689
Altın Kaplumbağa Çocuk Bileklik
Altın Kalemli Çocuk Bileklik
Altın Uğur Böceği Çocuk Bileklik
Altın Çocuk Bileklik
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31.416 TL
31.416 TL
PEŞİN FİYATINA 10.472 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Kaplumbağa Çocuk Bileklik T10580

14 Ayar, Altın, 2.88 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Kaplumbağa figürünün şirinliğini altının zarafetiyle buluşturan bu özel bileklik, çocukların güvenle taşıyacağı neşeli bir parça.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Kaplumbağa Çocuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 10.472 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.416 TL
31.416 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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