Altın Kaplumbağa Çocuk Bileklik
Ürün Kodu : B359689
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31.416 TL
31.416 TL
PEŞİN FİYATINA 10.472 TL x 3 Taksit
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Altın Kaplumbağa Çocuk Bileklik T10580
14 Ayar, Altın, 2.88 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Kaplumbağa figürünün şirinliğini altının zarafetiyle buluşturan bu özel bileklik, çocukların güvenle taşıyacağı neşeli bir parça.
Altın Kaplumbağa Çocuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 10.472 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.416 TL
31.416 TL
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