3.44 Karat Pırlanta Damla Safir Küpe T2263 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.23 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.65 Karat

Renk : G

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 2.79 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve şık pırlanta damla safir küpeler, detaylarda zarafeti yansıtan bir tasarıma sahiptir. Bu özel küpeler, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her anı unutulmaz kılacak bir parçadır. Zarafetinizi ön plana çıkarmak için bu eşsiz küpeleri tercih edebilirsiniz.