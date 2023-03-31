0.24 Karat Pırlanta Baget Rose Yüzük T3418 Rose Altın, 14 Ayar, 1.88 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu özel tasarım Pırlanta Baget Trend Yüzük, incelikleriyle dikkat çekiyor. Şık ve zarif bir görünüme sahip olan bu yüzük, özel tasarım detaylarıyla benzersiz bir seçenek sunuyor. Pırlantanın parlaklığıyla göz kamaştıran bu yüzük, trendlere uygun bir stil yaratmak isteyenler için ideal bir tercih olabilir.