Altın Oniks Taşlı Zırhlı Panter Kolye Ucu
Ürün Kodu : P140609
%0
49.504 TL
49.504 TL
PEŞİN FİYATINA 16.501 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oniks Taşlı Zırhlı Panter Kolye Ucu T10495
Altın, 14 Ayar, 5.06 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güçlü duruşuyla öne çıkan panter figürü, derin siyah oniks taşıyla daha çarpıcı bir karakter kazanıyor. Zırh detayları tasarıma modern ve iddialı bir görünüm katarken, panterin sembolize ettiği cesaret ve özgüveni stilinize taşıyor. Maskülen çizgileriyle dikkat çeken bu kolye ucu, güçlü bir ifade oluşturuyor. Güç, sessiz ama etkileyici bir duruştur.
Altın Oniks Taşlı Zırhlı Panter Kolye Ucu
PEŞİN FİYATINA 16.501 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
49.504 TL
49.504 TL
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