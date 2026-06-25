Altın Oniks Taşlı Zırhlı Panter Kolye Ucu T10495 Altın, 14 Ayar, 5.06 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güçlü duruşuyla öne çıkan panter figürü, derin siyah oniks taşıyla daha çarpıcı bir karakter kazanıyor. Zırh detayları tasarıma modern ve iddialı bir görünüm katarken, panterin sembolize ettiği cesaret ve özgüveni stilinize taşıyor. Maskülen çizgileriyle dikkat çeken bu kolye ucu, güçlü bir ifade oluşturuyor. Güç, sessiz ama etkileyici bir duruştur.