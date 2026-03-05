1.28 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Taşlı Küpe T9594 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.92 gr



Taş: Blue Topaz

Ağırlık: 1,16 Karat

Kesim: Kalp





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,12 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gökyüzünün en tatlı mavisi olan blue topaz, kalp formuyla bu küpe üzerinde romantik bir hikaye anlatıyor. Pırlantanın eşsiz ışıltısı ve beyaz altının zarafetiyle tamamlanan bu ürün, stilinize taze ve sevgi dolu bir enerji katıyor. Hem duygusal hem de şık bir armağan arayanlar için paha biçilemez bir değer.