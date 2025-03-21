Altın Minimal Taşlı Yüzük T5538 Altın, 14 Ayar, 1.99 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Minimal Taşlı Yüzük, ince tasarımı ve zarif taş detayıyla sade şıklığın simgesidir. Günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu yüzük, stilinize hafif ama etkileyici bir dokunuş katar. Zamansız, modern ve zarif bir aksesuar arayanlar için ideal bir seçimdir.