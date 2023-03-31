5.12 Karat Elmas Safir Kelepçe
Ürün Kodu : DL04880
%0
160.296 TL
160.296 TL
PEŞİN FİYATINA 53.432 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
5.12 Karat Elmas Safir Kelepçe T851
Rose Altın, 8 Ayar, 18.20 gr
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 3.75 Karat
Kesim : Damla
Taş : Elmas
Ağırlık : 1.22 Karat
Renk : W
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.15 Karat
Renk : G
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sadelik ve zarafetin harmanı olan Lizay Pırlanta'nın elmas safir kelepçeye ile şıklığınızı tamamlayın. Kaliteli tasarımı ve göz alıcı detaylarıyla dikkat çeken bu bileklik, her tarza uyum sağlayacak özel bir parçadır. Siz de Lizay Pırlanta'nın eşsiz ifadesiyle şıklığı yakalayın.
5.12 Karat Elmas Safir Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 18.20 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Elmas taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 5.12 karat elmas taşı kullanılmaktadır.Üründe kullanılan elmaslar; kesim, renk, berraklık ve karat özellikleri açısından özenle seçilmiş olup yüksek parlaklık ve ışıltı sunar.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 5.12 Karat Elmas Safir Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır. 8 ayar rose altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
5- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar rose altın kelepçeları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
5.12 Karat Elmas Safir Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 53.432 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
160.296 TL
160.296 TL
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