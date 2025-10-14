Altın Taşlı Kare Şahmeran Bileklik T7454 Altın, 14 Ayar, 2,17 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kare detayıyla süslenen bu altın şahmeran bileklik, modern ve zarif bir duruş sunar. Hem günlük kullanıma hem de özel anlara uyum sağlayan şık tasarımıyla stilinize ışıltı katan özel bir aksesuardır.