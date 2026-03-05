0.88 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Küpe
Ürün Kodu : DE25724
%0
102.912 TL
102.912 TL
PEŞİN FİYATINA 34.304 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.88 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Küpe T9604
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.17 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,54 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Markiz
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,19 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,15 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın en zarif yaprak formundan ilham alan markiz pırlantalar, bu küpede adeta bir ışık çiçeği gibi açıyor. İnce ve uzun hatları sayesinde yüzünüze zarafet katan bu parça, beyaz altının ışıltısıyla bütünleşerek teninizde süzülüyor. Detaylara önem veren, narin ama etkileyici bir şıklık arayan kadınlar için mükemmel bir tercih.
0.88 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 3.17 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Küpe, İngiliz kilit kapama sistemi ile üretilmiştir. Bu mekanizma, küpenin kulağa güvenli ve konforlu bir şekilde takılmasına yardımcı olurken günlük kullanımda pratik bir kullanım sunar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.88 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- Küpeler 14 ayar beyaz altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz. 16:20
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.88 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Küpe
PEŞİN FİYATINA 34.304 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
102.912 TL
102.912 TL
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