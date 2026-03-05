0.88 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Küpe T9604 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.17 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,54 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Markiz



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,19 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,15 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın en zarif yaprak formundan ilham alan markiz pırlantalar, bu küpede adeta bir ışık çiçeği gibi açıyor. İnce ve uzun hatları sayesinde yüzünüze zarafet katan bu parça, beyaz altının ışıltısıyla bütünleşerek teninizde süzülüyor. Detaylara önem veren, narin ama etkileyici bir şıklık arayan kadınlar için mükemmel bir tercih.