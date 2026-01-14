0,29 Karat Pırlanta Baget Küpe T9462 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.17 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yüzünüzün her iki yanına zarif bir ışık hüzmesi bırakan bu baget pırlanta küpeler, modern kadının sofistike ruhunu temsil ediyor. Işığı büyük bir berraklıkla yansıtan taşlar, en sade görünümü bile anında görkemli bir duruşa kavuşturuyor. Klasik tasarımların ötesine geçmek isteyenler için seçkin bir tercih.