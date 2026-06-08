2.07 Karat Pırlanta Yuvarlak Safir Trend Kolye
Ürün Kodu : DN51943
%0
92.496 TL
92.496 TL
PEŞİN FİYATINA 30.832 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.07 Karat Pırlanta Yuvarlak Safir Trend Kolye T10280
Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.64 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.35 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 1.72 Karat
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Safirin büyüleyici mavi tonları, bu kolyeye derinlik ve asalet katıyor. Çevresini saran pırlanta ışıltılarıyla birlikte ortaya çıkan görünüm, gece gökyüzünü anımsatan etkileyici bir parıltı yaratıyor. Bakışları üzerinde toplamayı sevenlerin vazgeçilmezleri arasına girmeye aday.
2.07 Karat Pırlanta Yuvarlak Safir Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 30.832 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
92.496 TL
92.496 TL
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