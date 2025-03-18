Altın Taşlı Halka Küpe T5434 Altın, 14 Ayar, 2.61 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Taşlı Halka Küpe, klasik halka formunu ışıltılı taş detaylarıyla buluşturarak zamansız bir şıklık sunuyor. Parlak taşların göz alıcı ışıltısı, her kombine zarif ve sofistike bir dokunuş katıyor. Günlük stilinizi tamamlayan bu özel tasarım, özel anlarınızda da parlamanızı sağlayacak mükemmel bir aksesuardır.