Altın Altıgen Kolye T7467 Altın, 14 Ayar, 9,96 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altıgen tasarımıyla dikkat çeken bu altın kolye, modern ve şık bir görünüm sunar. İnce ve zarif yapısı sayesinde günlük kullanıma ve özel anlara kolayca uyum sağlar. Her stile uyum sağlayan, minimal ve anlamlı bir aksesuardır.