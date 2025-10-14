Altın Altıgen Kolye
Ürün Kodu : N166668
Seçiniz
%0
97.376 TL
97.376 TL
PEŞİN FİYATINA 32.459 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Altıgen Kolye T7467
Altın, 14 Ayar, 9,96 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altıgen tasarımıyla dikkat çeken bu altın kolye, modern ve şık bir görünüm sunar. İnce ve zarif yapısı sayesinde günlük kullanıma ve özel anlara kolayca uyum sağlar. Her stile uyum sağlayan, minimal ve anlamlı bir aksesuardır.
Altın Altıgen Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 9396 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Altıgen Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Altıgen Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartları normlarına uygun üretilmekte olup işçilik garantisi ve kalite belgesiyle sunulmaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Altıgen Kolye
PEŞİN FİYATINA 32.459 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
97.376 TL
97.376 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : B348390
Altın Altıgen Bileklik
%0
40.936 TL
40.936 TL
Ürün Kodu : R150840
Altın Altıgen Yüzük
%0
23.188 TL
23.188 TL
Ürün Kodu : E1135491
Altın Çiçek Şekilli Küpe
%0
42.024 TL
42.024 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL