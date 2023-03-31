Altın Uğur Böceği Çocuk Bileklik T785 Altın, 8 Ayar, 2.00 gr



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Zarafetin incelikleriyle süslenmiş Altın Uğurböceği Bileklik, şıklık ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu eşsiz tasarım, zarafetin ve inceliğin simgesi olan uğurböceği motifleriyle süslenmiş altın bir bilekliktir. Kendinizi özel ve şık hissetmek için bu benzersiz bilekliği tercih edebilirsiniz. Zarafetin incelikleriyle süslenmiş Altın Uğurböceği Bileklik, her tarza ve her zevke uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Siz de bu zarif ve şık bilekliği takarak her ortamda dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.