Altın Uğur Böceği Çocuk Bileklik
Ürün Kodu : B248637
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19.244 TL
19.244 TL
PEŞİN FİYATINA 6.415 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Uğur Böceği Çocuk Bileklik T785
Altın, 8 Ayar, 2.00 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zarafetin incelikleriyle süslenmiş Altın Uğurböceği Bileklik, şıklık ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu eşsiz tasarım, zarafetin ve inceliğin simgesi olan uğurböceği motifleriyle süslenmiş altın bir bilekliktir. Kendinizi özel ve şık hissetmek için bu benzersiz bilekliği tercih edebilirsiniz. Zarafetin incelikleriyle süslenmiş Altın Uğurböceği Bileklik, her tarza ve her zevke uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Siz de bu zarif ve şık bilekliği takarak her ortamda dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.
Altın Uğur Böceği Çocuk Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.00 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Uğur Böceği Çocuk Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 8 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 8 ayar sarı altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Uğur Böceği Çocuk Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Uğur Böceği Çocuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 6.415 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
19.244 TL
19.244 TL
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