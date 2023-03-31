0.33 Karat Pırlanta Baget Küpe T401 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.78 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.27 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik Minimalizm ile tasarlanmış, şık ve zarif bir görünüm sunan Pırlanta Baget Küpe. Bu küpeler, minimal tasarımıyla dikkat çekerken, pırlanta detayıyla da göz kamaştırıyor. Sade ve şık bir tarza sahip olan bu küpeler, her türlü kombinle mükemmel uyum sağlıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için bu eşsiz küpeleri tercih edebilirsiniz.