0.75 Karat Pırlanta Safir Küpe T2270 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.04 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.32 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.43 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın estetik vurgusuyla tasarlanmış, Pırlanta Safir küpe ile şıklığınızı tamamlayın. Kaliteli ve zarif tasarımıyla dikkat çeken bu küpe, Lizay Pırlanta'nın özgün ve etkileyici koleksiyonunu yansıtıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza değer katmak için bu eşsiz parçayı tercih edin.