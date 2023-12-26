0.97 Karat Pırlanta Baget Küpe T4312 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.04 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.44 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.53 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Parlaklığı ve keskin hatlarıyla dikkat çeken bu küpe, ışığı tüm zarafetiyle yansıtır. Klasik dokunuşlarla modern detayları birleştiren bu tasarım, kombinlerinize dengeli bir şıklık katar. Hem gece hem gündüz kullanımında öne çıkan zamansız bir tamamlayıcıdır.