0.57 Karat Pırlanta Damla Taşlı Blue Topaz Yüzük T9807 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2,21 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.05 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Blue Topaz

Ağırlık: 0.52 Karat

Kesim: Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gökyüzünün en duru mavisini parmağınızda taşıyın. Damla kesim blue topazın huzur veren rengi, etrafındaki pırlantaların beyaz altınla sergilediği kusursuz uyumla birleşiyor. Hem modern hem de zamansız bir zarafet arayanlar için bu yüzük, her bakışta ferahlık ve seçkinlik vaat ediyor.