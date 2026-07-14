Altın Taşlı Küp Bileklik
Ürün Kodu : B359504
%0
60.112 TL
60.112 TL
PEŞİN FİYATINA 20.037 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Küp Bileklik T10551
14 Ayar, Altın, 5.54 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geometrik küp formları, parlak detayların ışıltısıyla buluşarak modern bir dinamizm sunuyor. Keskin hatlar ve ışıltılı zıtlıklar tasarıma özgün bir mimari hava katarken, göz alıcı bir şıklık oluşturuyor. Çağdaş stiline sıra dışı bir dokunuş.
Altın Taşlı Küp Bileklik
PEŞİN FİYATINA 20.037 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.112 TL
60.112 TL
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