3.33 Karat Pırlanta Yakut Gerdanlık
Ürün Kodu : DN68563
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235.903 TL
235.903 TL
PEŞİN FİYATINA 78.634 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
3.33 Karat Pırlanta Yakut Gerdanlık T10773
14 Ayar, Beyaz Altın, 12.87 gr
Taş: Lab Yakut
Ağırlık: 1.45 Karat
Kesim: Emerald
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1.88 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zarafetinizi göğsünüzde taçlandırın. Yakutun derin kırmızısı ve pırlantanın kusursuz parıltısı, bu ihtişamlı tasarımla varlığınızı unutulmaz kılıyor.
3.33 Karat Pırlanta Yakut Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 78.634 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
235.903 TL
235.903 TL
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