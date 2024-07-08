0.57 Karat Pırlanta Ametist Çiçek Kolye T5060 Rose Altın, 14 Ayar, 3.66 gr

Taş : Ametist

Ağırlık : 0.36 Karat

Kesim : Markiz



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Canlı renklerin büyüleyici etkisiyle tamamlanan bu tasarım, enerjik ve sofistike görünüm arayanlar için ideal bir seçenektir. Işıltısını her açıdan yansıtan bu özel parça, sade çizgileriyle dikkat çekerken eşsiz zarafetiyle de büyüler.