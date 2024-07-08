0.57 Karat Pırlanta Ametist Çiçek Kolye
Ürün Kodu : DN49721
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59.184 TL
59.184 TL
PEŞİN FİYATINA 19.728 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.57 Karat Pırlanta Ametist Çiçek Kolye T5060
Rose Altın, 14 Ayar, 3.66 gr
Taş : Ametist
Ağırlık : 0.36 Karat
Kesim : Markiz
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.17 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.04 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Canlı renklerin büyüleyici etkisiyle tamamlanan bu tasarım, enerjik ve sofistike görünüm arayanlar için ideal bir seçenektir. Işıltısını her açıdan yansıtan bu özel parça, sade çizgileriyle dikkat çekerken eşsiz zarafetiyle de büyüler.
0.57 Karat Pırlanta Ametist Çiçek Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.66 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3-Kolyede pırlanta taşlar 0.21 karat ağırlığında, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir. Tasarımda yer alan doğal amatist taş ise 0.36 karat ağırlığındadır.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 0.57 Karat Pırlanta Ametist Çiçek Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Rose altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.57 Karat Pırlanta Ametist Çiçek Kolye
PEŞİN FİYATINA 19.728 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
59.184 TL
59.184 TL
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