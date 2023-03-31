0.78 Karat Pırlanta Trend Kolye T1823 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.89 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.78 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu eşsiz ve zarif pırlanta trend kolye, stilinize sofistike bir dokunuş katacak. İnce detayları ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlamak için mükemmel bir seçenektir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu benzersiz pırlanta kolyeyi tercih edin.