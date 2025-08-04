2.03 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye T5879 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.88 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Pink Safir

Ağırlık : 1.95 Karat

Kesim : Oval



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pembe safirin büyüleyici tonlarıyla tasarlanan bu kolye, romantizmin en zarif ifadesi olur. Pırlantaların parıltısıyla birleşen tasarımı, feminen ve sofistike bir şıklık arayanlar için ideal bir seçimdir.