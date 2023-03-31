0.65 Karat Pırlanta Trend Küpe T2171 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.83 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.65 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik şıklığıyla göz kamaştıran Pırlanta Trend Küpe ile tarzınızı tamamlayın. Bu zarif ve lüks aksesuar, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katarken, pırlantanın ışıltısıyla dikkatleri üzerinize çekiyor. Kendinizi özel hissetmek ve her anınızı unutulmaz kılmak için bu eşsiz parçayı tercih edin.