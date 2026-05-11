Altın Güneş Şahmeran T10040 Altın, 14 Ayar, 2,9 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güneşin yaşam veren enerjisinden ilham alan bu özel şahmeran, her hareketinizde sıcak ve göz alıcı bir ışıltı sunar. Zarif detaylarla şekillenen tasarımı, el ve bilek arasında kusursuz bir uyum yaratır. Modern çizgilerle birleşen sembolik formu sayesinde stilinize güçlü ve özgün bir karakter kazandırır.