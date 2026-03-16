Altın Fuşya Taşlı Mor Mineli Trend Yüzük T9880 Altın, 14 Ayar, 3,3 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Fuşyanın çarpıcı ışıltısı ve morun asalet dolu derinliği, bu yüzükte alışılmışın dışında bir şıklık sunuyor. Altınla çerçevelenen bu cesur renk paleti, girdiği her ortamda fark yaratmak isteyen kadınlar için bir başyapıt. Enerjisi yüksek, stili özgün ve duruşu sarsılmaz bir tasarım.