Altın Taşlı Erkek Alyans
Ürün Kodu : M332955
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%0
32.436 TL
32.436 TL
PEŞİN FİYATINA 10.812 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Erkek Alyans T10709
14 Ayar, Altın, 2.43 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Göz yormayan taş işçiliği ve modern çizgileriyle öne çıkan erkek alyansı, zamansız bir şıklık vaat ediyor. Unutulmaz anlarınıza ömür boyu eşlik etsin.
Altın Taşlı Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 10.812 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.436 TL
32.436 TL
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