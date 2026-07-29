Altın Spiga Çocuk Bileklik
Ürün Kodu : B365046
%0
16.252 TL
16.252 TL
PEŞİN FİYATINA 5.417 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Spiga Çocuk Bileklik T10594
14 Ayar, Altın, 1.50 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Başak tanelerini andıran özel bükümlü dokusuyla ışığı her açıdan yansıtan bu altın çocuk bilekliği, miniklerin stiline büyüleyici bir zarafet ve hareket katar.
Altın Spiga Çocuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 5.417 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.252 TL
16.252 TL
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