0.12 Karat Pırlanta Yonca Bileklik T5844 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.30 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak





Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şansın ve zarafetin sembolü yonca motifli bu bileklik, pırlantaların ışığıyla göz alıcı bir şıklık sunar. Günlük hayatta zarif bir dokunuş arayanlar için ideal bir aksesuar olur.