Altın Yaprak Küpe T1953 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.19 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif ve inceliklerle estetik birleştiğinde ortaya çıkan Altın Trend Küpe ile tarzınızı tamamlayın. En özel anlarınıza şıklık katan bu küpeler, zarafetinizi ön plana çıkaracak. İnce işçilik ve estetik detaylarla tasarlanan bu altın küpeler, her stil ile mükemmel uyum sağlayacak. Siz de kendinizi özel hissetmek için Altın Tasarım Küpe'yi tercih edin.