Altın Nazar Boncuklu Çift Zincir Bileklik T814 Altın, 14 Ayar, 1.27 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Özel tasarımın zarafeti ile-Altın Nazar Boncuklu Bileklik, Lizay kalitesiyle sizlere sunuluyor. Nazar boncuklu tasarımıyla hem şık hem de koruyucu bir aksesuar olan bu bileklik, her tarza uyum sağlayarak stilinize zarafet katıyor. Siz de özel tasarımın büyüsüne kapılmak ve şıklığınızı tamamlamak için bu eşsiz bilekliği tercih edebilirsiniz.