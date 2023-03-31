1.67 Karat Pırlanta Safir Kolye T1753 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.28 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F-G

Berraklık :SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.60 Karat

Kesim : Baget



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Estetik ile tasarlanmış, zarif ve şık bir görünüme sahip olan pırlanta safir kolye, her kadının hayalindeki mücevher parçasıdır. Bu benzersiz kolye, zarafeti ve göz alıcı tasarımıyla herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Siz de bu eşsiz parçayla tarzınızı tamamlayın ve göz kamaştırıcı bir görünüm elde edin.