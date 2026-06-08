2.40 Karat Pırlanta Baget Taşlı Damla Kolye
Ürün Kodu : DN57400
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236.328 TL
236.328 TL
PEŞİN FİYATINA 78.776 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.40 Karat Pırlanta Baget Taşlı Damla Kolye T10309
Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.91 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.31 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1.16 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.79 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Markiz
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Boyun çizgisinde ışığın zarif bir dansını yaratan bu kolye, damla formunun zamansız güzelliğini baget taşların net çizgileriyle buluşturuyor. Merkezde yer alan göz alıcı detaylar, her açıdan farklı bir parıltı ortaya çıkarıyor. Zarafet ve ihtişam arasında kusursuz bir denge kuran tasarım, bakışları üzerine çekiyor.
2.40 Karat Pırlanta Baget Taşlı Damla Kolye
PEŞİN FİYATINA 78.776 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
236.328 TL
236.328 TL
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