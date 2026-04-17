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PIRLANTA SU YOLU BİLEKLİK

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Ürün Kodu :  DB16598
0.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
Aynı Gün Kargo
0.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
39.490 TL
39.490 TL
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13.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB16692
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
ÇP
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%31
69.490 TL
47.990 TL
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15.997 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13775
1.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
113.354 TL
113.354 TL
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37.785 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12614
0.40 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
73.296 TL
73.296 TL
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24.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14418
2.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
139.990 TL
139.990 TL
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46.663 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10519
2.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
154.990 TL
154.990 TL
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51.663 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14415
3.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
177.990 TL
177.990 TL
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59.330 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB07180
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
109.104 TL
109.104 TL
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36.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14944
3.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
225.772 TL
225.772 TL
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75.257 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14688
3.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
291.655 TL
291.655 TL
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97.218 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12326
6.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
6.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
379.990 TL
379.990 TL
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126.663 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15599
5.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
5.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
309.990 TL
309.990 TL
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103.330 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13267
8.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
8.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
527.321 TL
527.321 TL
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175.774 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15607
10.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
10.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
667.380 TL
667.380 TL
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222.460 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15639
1.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
116.784 TL
116.784 TL
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38.928 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14236
2.02 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.02 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
221.952 TL
221.952 TL
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73.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14238
2.20 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.20 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
266.016 TL
266.016 TL
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88.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL06239
0.30 Karat Pırlanta Su Yolu Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Su Yolu Kelepçe
%0
44.496 TL
44.496 TL
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14.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12175
0.10 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
49.632 TL
49.632 TL
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16.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13230
2.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
192.264 TL
192.264 TL
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64.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13221
4.15 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
4.15 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
354.072 TL
354.072 TL
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118.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15873
3.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
234.744 TL
234.744 TL
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78.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10254
1.15 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
1.15 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
132.000 TL
132.000 TL
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44.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10319
3.86 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.86 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
349.512 TL
349.512 TL
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116.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09611
3.07 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.07 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
355.728 TL
355.728 TL
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118.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB05975
1.74 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.74 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
189.432 TL
189.432 TL
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63.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12156
5.55 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
5.55 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
492.960 TL
492.960 TL
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164.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15348
0.31 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
64.536 TL
64.536 TL
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21.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14115
0.25 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.25 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
63.336 TL
63.336 TL
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21.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14678
4.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
4.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
234.990 TL
234.990 TL
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78.330 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB17195
1.06 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
Yeni
1.06 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
111.048 TL
111.048 TL
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37.016 TL x 3 Taksit

Pırlanta su yolu bileklik, zamansız bir zarafet parçası olarak mücevher koleksiyonunuza ekleyebileceğiniz en klasik seçeneklerin başında gelir. Gelinliğinize eşsiz bir ihtişam katmaktan gündelik kıyafetlerinize parlaklık eklemeye kadar, su yolu bileklik her koşulda zarafetini sürdürür. Lizay Pırlanta’nın yetenekli tasarımcı ve zanaatkârlarının imzasını taşıyan birbirinden büyüleyici su yolu pırlanta bileklikleri kendiniz ya da sevdikleriniz için daha yakından keşfedebilirsiniz!

Pırlanta Su Yolu Bileklik Modelleri Nelerdir?

Su yolu pırlanta bileklik modelleri, art arda sıralanmış farklı kesim pırlantalardan oluşan zamansız zarafete ve göz alıcılığa sahip mücevherlerdir. Su yolundaki değerli taşların kesintisiz çemberi, aynı zamanda kopmayan bağı sembolize ettiği için yıl dönümü, düğün ya da nişan gibi anlar için eşsiz bir hediyedir. Yuvarlak, emerald, prenses, armut ya da oval kesimden oluşan çeşitli karatlara sahip pırlantalar, kesintisiz zarafetleriyle en sade kıyafetlerinizi dahi ihtişamlı gösterebilir. Sonsuz aşk vaadi ya da koleksiyonunuz için eşsiz bir mücevher parçası olarak pırlanta su yolu bileklik modellerini inceleyebilirsiniz.

Klasik Pırlanta Su Yolu Bileklik

Her mücevher koleksiyonunda görebileceğiniz en zamansız tasarımlar, prong olarak da bilinen çatallı pırlanta su yolu bilekliklerdir. Bu klasik tasarımlarda farklı boyut ve kesime sahip pırlantaların sıkıca yerine sabitlenebilmesi için genellikle iki ile dört arasında özel bir çatal kullanılır. Genellikle 14 ya da 18 ayar altından oluşan bu çatalların sarı ya da beyaz altın gibi farklı çeşitleri bulunabilir. Zanaatkarlar bu küçük çatallarla pırlantaları birbirine bağlayarak sonsuz bir ışıltı çizgisi yaratırlar. 1.07 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik birinci sınıf pırlanta kesme taşları ve eşsiz tasarımıyla ilk bakışta zarafetini hissettiren klasik tasarımlar arasında yer alır.

Kanal Pırlanta Su Yolu Bileklik

Kanal pırlanta su yolu bileklik, her taşın sabitlenmesi için kanal olarak adlandırılan metal duvarlar arasına özenli bir işçilikle yerleştirilmesi sonucu kesintisiz bir görünümden oluşur. Küçük çentiklere kilitlenen pırlantalar, karat ya da şekline göre farklı bir tasarım illüzyonu yaratabilir. Ayrıca metal duvarlar arasına yan yana yerleştirilen pırlantalar, mükemmel bir ışık etkileşimi oluşturarak ortaya cazibesi yüksek tasarımlar çıkarır. 1.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik gibi sofistike ve göz alıcı tasarımlar sonsuz zarafeti ile hem günlük hem resmî stilinizi üst seviyeye çıkarabilir.

Çerçeveli Pırlanta Su Yolu Bileklik

Çerçeveli pırlanta su yolu bileklik; yuvarlak, oval, prenses, baget, armut ya emerald kesim pırlantaların 14 veya 18 ayar altınla çerçevelenmesi sonucu oluşan modern mücevherlerdir. Çerçeveler, içerisine yerleştirilen pırlantaların daha büyük karat izlenimi vermesini sağladığı için oldukça büyüleyici bir ışıltıya sahiptir. Çağdaş ve klasik arasında denge kuran bu şık bileklikler, günlük kullanım için de oldukça uygundur. 0.79 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik gibi narin ve zarif bir çerçeveli model, tek başına ışıltısıyla mücevher koleksiyonunuzda parlayabilir.

Sanatsal Pırlanta Su Yolu Bileklik

Sanatsal pırlanta su yolu bileklik çeşitlerinde genellikle farklı karat, boyut, kesim ya da şekilde pırlanta çeşitleri sıra dışı tasarımlarda birleşir. Birbirini takip eden farklı kesim pırlantaların oluşturduğu sofistike tasarım, ortaya çıkardığı sanatsal zarafetiyle son derece dikkat çekicidir. Bu tarz su yolu bileklikler özellikle klasiklerin dışında seçim yapmak isteyen takıseverlerin tercihi olabilir. Mücevher koleksiyonunuza kişiliğinizi eklemek için 3.07 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik gibi nadide bir parçayı dahil edebilirsiniz.

Pırlanta Su Yolu Bileklik Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Su yolu pırlanta bilekliklerin her biri kendine has zarafeti, görkemli duruşu ve karşı konulmaz parlaklığıyla cezbedici görünür. Ancak her kadının kendine has stil özellikleri ve mücevher beklentileri eşsiz olduğundan en doğru tasarımı seçebilmek için bazı önemli ayrıntıları göz önünde bulundurmalısınız. Lizay Pırlanta’nın deneyimli ekibi sayesinde kendiniz ya da sevdikleriniz için en zarif su yolu bileklik modellerini kolayca belirleyebilirsiniz:

  • Stil: Klasik, çerçevelenmiş, kanal ya da sanatsal su yolu bileklik çeşitlerinin her birinin kendine has doğal zarafeti, parlaklığı ve duruşu bulunur. Günlük mücevher koleksiyonları için klasik ya da çerçevelenmiş narin modeller, minimalist görünümleriyle dikkat çeker. Düğün, resmî tören ya da özel günlerde ise ihtişamın dozunu en üst seviyeye çeken sanatsal tarzda ya da kanal bileklikler tercih edebilirsiniz.

  • Karat: Su yolu bilekliklerin duruşu kadar değerini de belirleyen bir kriter olan karat, en çok değerlendirilmesi gereken kriterlerin başında gelir. Su yolu bilekliklerde kullanılan pırlantaların boyutu arttıkça karatı da artarak daha değerli bir mücevhere dönüşebilir. Bu nedenle stil zevkleriniz kadar bütçenizi de değerlendirerek su yolu bilekliklerin karat seçimini yapmalısınız.

  • Altın: Lizay Pırlanta’nın su yolu bileklikleri, 14 ve 18 ayar yüksek kaliteli altınların eşsiz bir işçilik örneği olarak karşınıza çıkar. Pırlanta su yolu bilekliklerin ışıltısını tamamlamak için sıklıkla beyaz altın kullanılsa da sarı ya da rose çeşitler de mücevherseverlerin beğenisine sunulur.

Siz de zarafeti ve sofistikeliği ile baş döndüren Lizay Pırlanta su yolu pırlanta bileklikler arasından kendi stil zevklerinize ya da sevdiklerinizin tarzına en uygun tasarımları ayrıcalıklarla satın alabilirsiniz!

 

Pırlanta Su Yolu Bileklikler Günlük Kullanıma Uygun Mu?
Pırlanta su yolu bileklikler, zarif tasarımlarıyla genellikle özel günler için tercih edilse de, sade ve ince modeller günlük kullanım için uygun olabilir. Ancak taşları büyük ve gösterişli olanlar daha çok özel davetlerde ve gece şıklığı için tercih edilir.
Pırlanta Su Yolu Bileklik Ölçüsü Ayarlanabiliyor mu, Her Bileğe Uyar Mı?
Pırlanta su yolu bilekliklerin ölçüsü tasarıma göre değişir. Bazı modeller ayarlanabilirken, çoğu sabit ölçülere sahiptir. 16-19 cm arası ölçü seçenekleri yaygındır. Bilek boyutunuza uygun bir model seçmek önemlidir, özel siparişle uyum sağlanabilir.
Pırlanta Su Yolu Bileklikler Nasıl Kombinlenir?
Pırlanta su yolu bileklikler, sade elbiseler, şık bluzlar veya gece kıyafetleriyle mükemmel uyum sağlar. Ayrıca, diğer pırlanta takılarla veya altın takılarla şık bir kombin elde edilebilir. Takıların fazla olmaması, şıklığı daha zarif kılar.
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