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0.03 Karat Pırlanta Taşlı Tragus Piercing

Ürün Kodu : PC00931
%0
8.640 TL
8.640 TL
PEŞİN FİYATINA 2.880 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.03 Karat Pırlanta Taşlı Tragus Piercing T10228

Rose Altın, 14 Ayar, 0.35 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.03 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürün tek adet olarak satılmaktadır, çift değildir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işıltıyı sade bir tasarım anlayışıyla buluşturan bu piercing, modern mücevher stilinin sevilen parçalarından biridir. İncelikle yerleştirilen taş detayı, kulağa dengeli ve şık bir görünüm kazandırıyor. Günün her anında rahatlıkla kullanılabilecek zamansız bir tasarımdır. Kendine güvenen bir duruşun en güzel yanı, gösterişe ihtiyaç duymamasıdır.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
0.03 Karat Pırlanta Taşlı Tragus Piercing
PEŞİN FİYATINA 2.880 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.640 TL
8.640 TL
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ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
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ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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