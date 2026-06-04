0.03 Karat Pırlanta Taşlı Tragus Piercing
Ürün Kodu : PC00931
%0
8.640 TL
8.640 TL
PEŞİN FİYATINA 2.880 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.03 Karat Pırlanta Taşlı Tragus Piercing T10228
Rose Altın, 14 Ayar, 0.35 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.03 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürün tek adet olarak satılmaktadır, çift değildir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işıltıyı sade bir tasarım anlayışıyla buluşturan bu piercing, modern mücevher stilinin sevilen parçalarından biridir. İncelikle yerleştirilen taş detayı, kulağa dengeli ve şık bir görünüm kazandırıyor. Günün her anında rahatlıkla kullanılabilecek zamansız bir tasarımdır. Kendine güvenen bir duruşun en güzel yanı, gösterişe ihtiyaç duymamasıdır.
0.03 Karat Pırlanta Taşlı Tragus Piercing
PEŞİN FİYATINA 2.880 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.640 TL
8.640 TL
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