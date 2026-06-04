0.03 Karat Pırlanta Taşlı Tragus Piercing T10228 Rose Altın, 14 Ayar, 0.35 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.03 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürün tek adet olarak satılmaktadır, çift değildir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işıltıyı sade bir tasarım anlayışıyla buluşturan bu piercing, modern mücevher stilinin sevilen parçalarından biridir. İncelikle yerleştirilen taş detayı, kulağa dengeli ve şık bir görünüm kazandırıyor. Günün her anında rahatlıkla kullanılabilecek zamansız bir tasarımdır. Kendine güvenen bir duruşun en güzel yanı, gösterişe ihtiyaç duymamasıdır.