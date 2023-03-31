0.90 Karat Pırlanta Baget Yüzük T548 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.62 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.64 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık, zarif ve minimalist tasarımıyla dikkat çeken pırlanta baget yüzük, sizin için mükemmel bir seçenek olabilir. Bu özel tasarım yüzük, herhangi bir kıyafete şıklık katacak ve zarifliğinizi vurgulayacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.