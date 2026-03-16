Altın Kıvrımlı Trend Yüzük T9829 Altın, 14 Ayar, 2,7 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sarı altının o sıcacık dokusu, modern tasarımın heykelsi kıvrımlarında yepyeni bir kimliğe bürünüyor. Parmağınızı nazikçe saran bu akışkan form, altının doğal parıltısını her açıda farklı bir oyunla gözler önüne seriyor. Günlük stilinde sadeliğin içindeki ihtişamı arayan kadınların vazgeçemeyeceği, son derece enerjik ve asil bir parça.