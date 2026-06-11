Altın Oniks Siyah Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B360266
%0
104.720 TL
104.720 TL
PEŞİN FİYATINA 34.907 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oniks Siyah Erkek Bileklik T10352
Altın, 14 Ayar, 10,16 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Derin siyah tonların güçlü etkisini taşıyan bu bileklik, sade ama karakterli bir görünüm sunuyor. Oniks taşlarının doğal çekiciliği, altının sıcak yansımalarıyla dengeli bir uyum yakalıyor. Modern erkek stiline sofistike bir vurgu ekliyor.
Altın Oniks Siyah Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 34.907 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
104.720 TL
104.720 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : R157352
Altın Taşlı Siyah Erkek Yüzük
%0
92.820 TL
92.820 TL
Ürün Kodu : N163405
Altın Kılıç Erkek Kolye
%0
45.424 TL
45.424 TL
Ürün Kodu : DE24690/2
0.10 Karat Siyah Taşlı Erkek Küpe
%0
12.408 TL
12.408 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL