0.41 Karat Pırlanta Baget Küpe T7488 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.90 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern ve zarif tasarımıyla öne çıkan pırlanta baget yıldız küpe, yıldız formundaki detaylarıyla büyüleyici bir ışıltı sunar. İnce baget kesim pırlantalar, her açıdan dikkat çekici bir parlaklık yaratırken, hem günlük kullanıma hem de özel günlere şıklık katmak için ideal bir seçimdir. Stilinizde sofistike ve özgün bir dokunuş arayanlar için tasarlanan bu küpe, her anınıza ışıltı ve zarafet getirir.