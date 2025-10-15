0.41 Karat Pırlanta Baget Yıldız Küpe
Ürün Kodu : DE27580
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68.376 TL
68.376 TL
PEŞİN FİYATINA 22.792 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.41 Karat Pırlanta Baget Küpe T7488
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.90 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.22 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.19 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern ve zarif tasarımıyla öne çıkan pırlanta baget yıldız küpe, yıldız formundaki detaylarıyla büyüleyici bir ışıltı sunar. İnce baget kesim pırlantalar, her açıdan dikkat çekici bir parlaklık yaratırken, hem günlük kullanıma hem de özel günlere şıklık katmak için ideal bir seçimdir. Stilinizde sofistike ve özgün bir dokunuş arayanlar için tasarlanan bu küpe, her anınıza ışıltı ve zarafet getirir.
0.41 Karat Pırlanta Baget Yıldız Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.90 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı kıkırdak kapama (butterfly) sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.41 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve VS/SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar pırlanta küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar pırlanta küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.41 Karat Pırlanta Baget Yıldız Küpe
PEŞİN FİYATINA 22.792 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
68.376 TL
68.376 TL
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