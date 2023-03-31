1.12 Karat Pırlanta Baget Küpe T360 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.05 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.54 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.37 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu modern ve minimal tasarımlı pırlanta baget küpeler, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu zarif takılar, herhangi bir kıyafetle mükemmel bir uyum sağlarken, tarzınızı tamamlamak için ideal bir seçenek sunuyor. Şimdi bu eşsiz tasarımın tadını çıkarın ve stilinizi ifade edin.